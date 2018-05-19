Украинцев нет среди жертв авиакатастрофы на Кубе – МИД

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Самолет разбился сразу после вылета

Самолет разбился сразу после вылета

Украинцев не было на борту Boeing-737, который потерпел крушение на Кубе.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет УП

"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая", - уточнил он.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета погибли. Среди пассажиров было пять иностранцев.

Также подтверждена информация о трех выживших. Позже стало известно, что самолет врезался в линии электропередач.

 

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