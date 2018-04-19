Украинцам дали рекомендации по поездкам в отдельные районы Египта из-за чрезвычайного положения в стране

Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок на север и в центр Синайского полуострова

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации по поездкам в отдельные районы Египта из-за продления в стране на три месяца чрезвычайного положения.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, меры безопасности усилены в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах Египта.

Вооруженные силы и МВД проводят антитеррористическую операцию Синай-2018 в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

Тем гражданам, которые находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил.

В случае пребывания в курортных местах Египта, рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

В случае острой необходимости выезда, рекомендуется сообщить администрацию отеля, родных или представителей туроператора.

В украинском МИД также посоветовали следить за сообщениями дипломатических учреждений, а перед поездкой зарегистрироваться в системе ДРУГ.

В случае экстренных ситуаций украинцы могут обращаться в посольство в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.