Украинскому политзаключенному Балуху после 99-ти дней голодовки стало плохо - адвокат

Состояние здоровья удерживаемого в СИЗО оккупированного Симферополя украинского активиста Владимира Балуха после 99-ти дней голодовки резко ухудшилось, сообщила его адвокат Ольга Динзе.

Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня он перешел на сухую голодовку (отказ от пищи и воды).

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе в комментарии Крым Реалии после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.

По словам адвоката, Владимир Балух продолжает отказываться от пищи, только пьет воду.

Кроме того, сегодня политзаключенный физически не смог пойти на прогулку из-за состояния своего здоровья. Она допускает, что в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

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Динзе добавила, что украинца перевели в новую камеру. Сам Балух, по ее словам, описал новое жилье как "нормальное, никаких проблем с другими заключенными нет".

Напомним, что Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

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Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита говорят об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.