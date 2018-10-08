Украинского журналиста Сущенко этапировали к месту отбывания наказания в РФ – Фейгин

Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России, этапировали к месту отбывания наказания, сообщил его бывший адвокат Марк Фейгин.

"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал правозащитник в своем Facebook.

Другие детали не сообщаются.

Напомним, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинца Сущенко.

5 октября в СИЗО украинского политзаключенного посетили жена и дочь.

30 сентября 2016 года сотрудники ФСБ арестовали Сущенко на территории России.

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3 октября того же года в ФСБ заявили, что украинский журналист, который на протяжении последних шести лет работал корреспондентом информационного агентства Укринформ во Франции, якобы был полковником украинской военной разведки и собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Росгвардии.