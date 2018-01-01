Украинского политзаключенного Панова этапировали из Крыма в РФ Сегодня, 15:14 2 Цей матеріал також доступний українською Евгений Панов

Незаконно осужденный по делу "украинских диверсантов" украинец Евгений Панов был снова этапирован из оккупированного Крыма в Россию.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе.

"Спасибо за передачу! Он ее получил, но съесть не успеет. Утром уехал по этапу почему-то снова в Краснодар", - сообщила она в Facebook.

На данный момент неизвестны причины перемещения Панова.

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Напомним, что на днях Евгения Панова этапировали в СИЗО Симферополя.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

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Граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея задержали в оккупированном Крыму в августе 2016 года. Их обвинили в якобы подготовке по заданию украинской разведки диверсии на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.