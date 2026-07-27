«Сталин отправлял зерно в Польшу». Как ради создания соцлагеря в Восточной Европе Кремль устроил в Украине голод 1946−1947 годов

Первомайская демонстрация в Варшаве 1951 года. Надпись на транспаранте «Сталин — Берут — Мир» станет официальным идеологическим мемом вплоть до смерти кремлевского диктатора в марте 1953-го (Фото: РАР)

Чтобы после Второй мировой войны страны, «освобожденные» Красной армией, не воспользовались американской помощью по плану Маршалла и оставались на московском поводке, из Украины в Восточную Европу вывезли 2,5 млн тонн зерна. Повторилась катастрофа масштабов Голодомора, произошедшего за 14 лет до этого .

«В 1946—1947 годах Украину охватил страшный голод. В сельской местности снова начал распространяться каннибализм. Тем временем конфискованное зерно предназначалось для отправки… в Польшу», — пишет современный польский историк Рафал Кузак .

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Он приводит воспоминания Никиты Хрущева, занимавшего в то время пост первого секретаря Коммунистической партии УССР: «Украина отдала все, что могла, но план не выполнила. У колхозов и колхозников были буквально пустые закрома, царил голод, и случался не один эпизод каннибализма. Тем временем зерно, собранное в Украине, отправлялось в Польшу».

Не только в Польшу. Согласно советским отчетам, Румыния в 1946 году получила 350 тыс. т украинского зерна, а Польша и Чехословакия в 1946—1947 годах — 900 тыс. т и 600 тыс. т соответственно. Помощь хлебом в то время получили также Болгария, Венгрия и Восточная Германия (в советской зоне оккупации). Всего за те годы из Украины в страны кремлевской орбиты было вывезено 2,5 млн т зерна.

Торжественная сдача зерна в государственные амбары, Одесса, август 1947 года / Фото: DR

Правда, польские историки сейчас называют объемы поставок продовольствия едва ли не вдвое меньше. Так, Януш Калиньский отмечает: «Соглашения о поставках советского зерна имели существенное значение для польского рынка. Соглашение, подписанное в феврале 1946 года, предусматривало поставку 200 тыс. т зерна, а соглашение августа 1947 года — 300 тыс. т, причем половина стоимости была погашена промышленными товарами».

Хрущев вспоминал, что известная польская коммунистка Ванда Василевская, поселившаяся в Киеве после войны, жаловалась ему, что жители Варшавы совершенно не оценили жестов диктатора Иосифа Сталина. Они якобы сетовали, «что советское правительство дает мало белого хлеба, а вместо этого присылает черный». Тем временем украинцы «пухли от голода».

Бывший генеральный секретарь Никита Хрущев писал об этом в своих воспоминаниях: «Люди голодали, а Сталин все же распределял зерно и отправлял его в Польшу. И это точно».

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