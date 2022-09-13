В Мариуполе партизаны подорвали патруль оккупантов, они пытались стереть символ украинского сопротивления — советник мэра 13 сентября, 12:58 Ранены три оккупанта (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе украинские партизаны подорвали патруль российский оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, это произошло по ул. Карпинского Кальмиусского района. Оккупанты пытались стереть символ украинского сопротивления — букву ї.

Видео дня

«Три оккупанта госпитализированы в больницу Донецка, к сожалению, живыми. Никто из художников не пострадал и все находятся в безопасности», — добавил Андрющенко.

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.

5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву Ї, которую избрало своим символом.

Одним из первых мест, где изобразили «букву сопротивления» стал центр города: здесь Ї появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.