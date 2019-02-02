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Украинское радио: Мы не будем подыгрывать политикам и чиновникам

Сегодня, 15:25
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nrcu.gov

УР требует объяснений

Радиоколектив Национальной общественной телерадиокомпании Украины требует в Наблюдательного Совета встретиться и объяснить ситуацию относительно отстранения от должности председателя правления ПАО НОТУ Зураба Аласании.

Об этом говорится в совместном заявлении команды.

В Украинском радио считают, что решение Наблюдательного Совета угрожает дальнейшему внедрению реформы Общественного вещания.

"Мы не будем подыгрывать политикам и чиновникам, для которых мы неудобные! Мы не будем молчать. Мы, команда Украинского радио, требуем от Наблюдательного Совета встретиться с представителями радио и объяснить ситуацию", - говорится в заявлении.

31 января Наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с председателем правления Зурабом Аласанией.

В обнародованном самым Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Наблюдательного совета было отмечено, что его отстранение от должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что освобождение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение председателя НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года. Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожье и ряда других телерадиокомпаний.

В эфире Радио НВ Зураб Аласания заявил, что высокие рейтинги не является задачей общественного вещания.

 

Теги:   Телеканал Радио Зураб Аласания

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