Украинское радио: Мы не будем подыгрывать политикам и чиновникам
Радиоколектив Национальной общественной телерадиокомпании
Украины требует в Наблюдательного Совета встретиться и объяснить ситуацию
относительно отстранения от должности председателя правления ПАО НОТУ Зураба Аласании.
Об этом говорится в совместном заявлении команды.
В Украинском радио считают, что решение Наблюдательного Совета угрожает дальнейшему внедрению реформы Общественного вещания.
"Мы не будем подыгрывать политикам и чиновникам, для которых мы неудобные! Мы не будем молчать. Мы, команда Украинского радио, требуем от Наблюдательного Совета встретиться с представителями радио и объяснить ситуацию", - говорится в заявлении.
31 января Наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с председателем правления Зурабом Аласанией.
В обнародованном самым Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Наблюдательного совета было отмечено, что его отстранение от должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.
Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.
В ответ на это председатель Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что освобождение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.
В Администрации президента также отреагировали на увольнение председателя НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.
Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года. Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.
НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожье и ряда других телерадиокомпаний.
В эфире Радио НВ Зураб Аласания заявил, что высокие рейтинги не является задачей общественного вещания.