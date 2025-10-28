До конца 2025-го Украина должна выйти на показатель 50+ процентов оружия отечественного производства, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Министр обороны Денис Шмыгаль должен до конца 2025 года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов — FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

Об этом 28 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания с чиновниками Кабмина.

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. К концу года мы должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства», — сказал глава украинского государства.

Реклама

Как заявил президент Зеленский, он поручил министру финансов Сергею Марченко проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны быть направлены деньги от замороженных российских активов.

«В сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в общинах», — подытожил он.

Ранее, 27 октября, президент Зеленский сообщил, что Украина определилась с задачами, которые нужно выполнить, чтобы расширить географию нанесения дальнобойных ударов по территории РФ.

«Главная тематика — наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение. Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — сказал глава украинского государства.

6 октября президент Зеленский заявил, что в 2026 году потенциал Украины в производстве дронов и ракет составит $35 млрд.

«Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности, несмотря на все сложности украинцы создают свой национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многих других в мире», — сказал он.

До того, 22 сентября, Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

Согласно карточке закона на сайте Рады, документ упрощает таможенные процедуры для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.

29 сентября президент сообщал, что у Украины уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: США, Европа, Ближний Восток и Африка.

Ранее Зеленский отмечал, что первым приоритетом Украины является обеспечение фронта, вторым — пополнение украинских арсеналов, а третьим — управляемый экспорт. Благодаря экспорту Украина сможет накопить средства для дальнейшего наращивания производства, чтобы обеспечивать армию, говорил он.