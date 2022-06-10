«Больше, чем за 30 лет». Социолог рассказал, как изменилось украинское общество за три месяца войны 10 июня, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Евгений Головаха, директор Института социологии НАН Украины, в интервью НВ рассказал, что за три месяца войны украинское общество изменилось больше, чем за 30 лет.

«Украинское общество изменилось настолько существенно, что я бы сказал: за эти три месяца оно изменилось больше, чем за 30 лет до этого. И об этом свидетельствуют не только мои наблюдения, но и социологические исследования», — заявил ученый.

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По словам Головахи, в первую очередь, изменилось отношение украинцев к своему государству — украинцы приняли его как страну, заслуживающую уважения, принятия и высокой оценки, увидев, чем оно отличается от соседнего.

Социолог рассказал, что в ноябре 2021 года, Институт социологии Украины по методике, разработанной заместителем директора института Сергеем Дембицким, проводил исследование по оценке украинцами своего государства, а в середине мая 2022 социологическая группа Рейтинг это исследование повторила.

«В ноябре 2021 года на вопрос: „Каковы, на ваш взгляд, условия жизни в Украине для большинства населения?“ 53% респондентов ответили, что условия в целом плохие, а 38% сказали, что условия в целом удовлетворительные или хорошие. А уже в середине мая 2022-го тех, кто считал условия жизни в Украине в целом плохими, было 28%, а 62% респондентов ответили, что эти условия в целом удовлетворительные или хорошие», — привел он пример изменения взглядов украинцев.

Головаха считает, что украинцы поняли, что у них было и что они могут потерять.

«Приходит осознание, что даже в таких страшных условиях, в которых мы сейчас оказались, страна дает украинцам то, что можно оценивать как удовлетворительные условия. Возможно, это и психологический феномен, но это очень важное осознание большой ценности своего государства», — объяснил он.

Также социолог рассказал, что в 2021 году на вопрос: «Что вы скажете о достижениях и неудачах Украины, начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня?» 53% сказали, что преобладали неудачи, 34% считали, что неудачи и достижения компенсировали друг друга, и только 4% соотечественников заявили, что преобладали достижения.

Сейчас 30% сказали, что преобладали неудачи, 44% - что неудачи и достижения компенсировали друг друга, а 18% - что преобладали достижения.

Изменилась и оценка украинцами будущего своей страны.

«2021 год: скорее всего, ситуация будет ухудшаться — 35%, ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли улучшится — 38%, скорее всего ситуация будет улучшаться — 13%. То есть, уверенных оптимистов в ноябре 2021 года в Украине было всего 13%. А вот результаты 2022-го: скорее всего, ситуация будет ухудшаться — 7%, ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли улучшится — 13%, скорее всего, ситуация будет улучшаться — 76%», — сообщил Головаха.

Он подчеркнул, что показатель в три четверти украинцев, которые считают, что ситуация будет уллучшаться, является решающим.

«Это значит, что украинцы сегодня приняли свое государство окончательно и главное, что нет противоречий между регионами. Если раньше у нас, в зависимости от регионов, были принципиальные отличия в оценке будущего Украины, ее общего состояния, культуры, достижений и т. д. , то сейчас такой разницы нет», — сказал социолог.

По его мнению, именно из-за того, что украинцы поверили в свое государство во всех регионах, они так сопротивляются агрессору.

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