Планируют использовать их на Юге. Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма — ГУР 1 августа, 10:23 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По его словам, в дальнейшем их планируют применить на Юге для ведения боевых действий против ВСУ.

Скибицкий рассказал, что Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также агрессор перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Видео дня

«Если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в РФ», — сказал Скибицкий.

По его словам, кроме дополнительного оружия Украине необходима помощь в подготовке войск за рубежом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.