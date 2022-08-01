Планируют использовать их на Юге. Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма — ГУР
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Страна-агрессор Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.
По его словам, в дальнейшем их планируют применить на Юге для ведения боевых действий против ВСУ.
Скибицкий рассказал, что Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также агрессор перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.
«Если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в РФ», — сказал Скибицкий.
По его словам, кроме дополнительного оружия Украине необходима помощь в подготовке войск за рубежом.
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