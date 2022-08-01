Планируют использовать их на Юге. Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма — ГУР

1 августа, 10:23
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По его словам, в дальнейшем их планируют применить на Юге для ведения боевых действий против ВСУ.

Скибицкий рассказал, что Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также агрессор перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Видео дня
Читайте также:
В ГУР заявили о смене настроений среди жителей оккупированного Крыма. Начинают понимать: угроза войны там становится реальной

«Если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в РФ», — сказал Скибицкий.

По его словам, кроме дополнительного оружия Украине необходима помощь в подготовке войск за рубежом.

https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Юг Украины ГУР Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 09:50
Мнения
Адриан-Валентин Паску, генеральный директор Danone в Украине: расходы на транспортную логистику возросли на 45%. (Фото:НВ / Александр Медведев)
Интервью /
Придет время, и мы снова начнем работать в Херсоне, — гендиректор Danone в Украине
1 августа, 07:50
Компании / Рынки
Алексей Вадатурский стал жертвой российской агрессии (Фото:Latifundist)
Профайл
Зерно и корабли /
Какой бизнес построил Алексей Вадатурский, убитый россиянами в Николаеве
1 августа, 07:07
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X