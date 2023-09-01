«За 1000 км не спрячутся». В ГУР рассказали о результатах испытаний нового украинского дальнобойного оружия 1 сентября, 21:16 Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что Украина продолжает разработку дальнобойного вооружения и намекнул на дальнейшие новые высокоточные удары по территории страны-агрессора РФ.

Об этом он рассказал во время национального телемарафона в пятницу, 1 сентября.

По словам Юсова, что Украина и страна-агрессор РФ имеют огромное отличие в подходе к применению оружия. Именно Украина акцентирует на современности, технологичности и высокоточности.

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«Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину», — сказал представитель ГУР, комментируя недавнее поражение российских Ил-76 на аэродроме Пскова.

Юсов признался, что Украина сейчас испытывает разное вооружение, кроме ранее упомянутого президентом Украины Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

«Результаты упомянутого средства и других, которые сейчас тестируются и уже используются, являются хорошими и положительными. Можно сказать, что продолжение будет», — отметил Юсов.

На вопрос о возможностях нового оружия и его дальности, представитель ГУР отметил, что не следует «облегчать задачу» российским оккупантам, а «пусть они самостоятельно изучают все эти вещи».

«В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они спрячутся на расстоянии 800 километров, или 1000 — для них точно не имеет никаких оснований», — резюмировал Юсов.

31 августа Зеленский сообщил, что дальнобойное оружие, которое произвела Украина, попало в цель российских оккупантов за 700 километров.

Глава государства также сообщил, что дал задание изготавливать оружие с дальностью поражения более 700 километров.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео испытаний новой украинской ракеты и сообщил, что защитники Украины уже ее применяют, а ее разработка началась еще в 2020 году.

700 километров — примерное расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа прогремели взрывы на аэродроме. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76. Российские Telegram-каналы писали о массированной атаке беспилотников.

В тот же день появились первые спутниковые снимки аэропорта в Пскове после атаки неизвестных дронов, которые подтвердили уничтожение двух самолетов и повреждение еще двух.