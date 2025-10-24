Награду за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства получила 73-летняя военная Татьяна Теплюк, 23 октября 2025 года (Фото: Украинский женский конгресс)

В Киеве 23 октября состоялся Украинский женский конгресс — 2025 , в рамках которого была вручена награда за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства. Ее получила 73-летняя военнослужащая бригады Азов Татьяна (Хрещена) Теплюк.

Об этом говорится на сайте конгресса.

Темой нынешнего конгресса стала Смелость быть собой! С приветственными словами выступили первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

В общем дискуссии велись на четырех платформах: Смелость быть первыми, Смелость быть видимыми, Смелость быть во власти и Смелость быть разными. Женщины делились историями изменений в своей жизни, обществе или бизнесе.

Во время конгресса состоялось вручение награды военной Татьяне Теплюк.

«В этом году победительницу определяло сообщество: люди имели возможность подавать свои заявки. Мы получили почти 600 анкет с кандидатами из разных регионов, представительницами общественного сектора, военных, учителей. Мы выбрали женщину, которая воплощает женскую смелость и ведет за собой — Хрещену», — отметила соучредитель и директор Украинского женского конгресса Светлана Войцеховская.

Украинский женский конгресс проводится ежегодно с 2017 года.