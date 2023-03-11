Количество украинцев, которые говорят на украинском в быту, возросло за год — опрос 11 марта, 00:12 Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Доля украинцев, которые в повседневной жизни говорят на украинском языке, возросла с 64% в 2021 году до 71% в 2022 году. Об этом сообщает Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива со ссылкой на результаты опроса.

Русский язык остается распространенным в быту в южном и восточном макрорегионах Украины. На западе Украины на украинском в быту говорят 95,6%, в центральных регионах — 78,3%, на юге — 34,6%, на востоке — 40,3%. В Фонде отмечают, что уровень употребления языка страны-агрессора снизился почти на 10%.

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«Такая динамика является следствием как эффекта символического отказа, так отчасти и невозможностью проводить исследования общественного мнения на оккупированных и прифронтовых территориях юга и востока», — сказано в пресс-релизе.

Инфографика: dif.org.ua

Инфографика: dif.org.ua

Фонд обращает внимание, что практика употребления языков не ограничивается только общением в семье или с близкими друзьями. Значительная часть тех, кто дома в основном говорит на русском, вероятнее всего, говорят на украинском в публичной сфере, в разговоре с украиноязычными собеседниками и так далее.

В 2021 году доля украинцев, которые считали украинский язык родным, составляла 77%, а в 2022 году возросла до 87%. На юге и востоке Украины почти 40% украинцев, которые считают украинский родным, дома в основном говорят на русском.

Инфографика: dif.org.ua

Инфографика: dif.org.ua

Опрос провели Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года. В опросе методом face-to-face участвовали 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проходил во всех областях Украины, кроме Луганской, Донецкой и АР Крым; в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях — на подконтрольных правительству Украины территориях и там, где не идут бои.