Сколько украинцев говорят дома только на украинском языке — Международный республиканский институт 22 марта, 18:58 Большинство украинцев говорят дома на украинском языке (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

58% украинцев обычно разговаривают дома только на украинском языке.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

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30% украинцев говорят дома и на украинском, и на русском языках, а 11% - только на русском.

Инфографика: Международный республиканский институт

Среди тех, кто разговаривает дома только на украинском, 7% перешли на него недавно, а среди разговаривающих дома только на русском, лишь 1% перешел на него недавно.

Инфографика: Международный республиканский институт

Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



По данным Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, доля украинцев, в повседневной жизни говорящих на украинском языке, выросла с 64% в 2021 году до 71% в 2022 году.

Русский язык остается распространенным в быту в южном и восточном макрорегионах Украины. На западе Украины по-украински в повседневной жизни говорят 95,6%, в центральных регионах — 78,3%, на юге — 34,6%, на востоке — 40,3%. В Фонде отмечают, что уровень использования языка страны-агрессора снизился почти на 10%.

