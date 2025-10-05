Сталинское правописание. Как по указанию диктатора убрали букву Ґ и вычистили признаки родства украинского с чешским и польским языками

Урок в ликбезе при штамповочной фабрике в Киеве. Преподаватель пишет на доске по тогдашним нормам — международный вместо международный, 1932 год (Фото: ЦДКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного)

4 октября 1937 года в газете Правда вышла статья с призывом немедленно унифицировать украинский язык с русским, убрав из него «буржуазное безобразие». Вскоре появилось новое правописание, а за ним и другие - которыми украинцы пользовались вплоть до времен независимости, а некоторые нормы работают и сейчас.

Совет народных комиссаров УССР утвердил 4 сентября 1928 года правописание, которое называли харьковское, наркомовское или скрипниковское. Работала над ним не один год Государственная правописная комиссия из 20 ученых и приглашенные представители Западной Украины и диаспоры, в частности Степан Смаль-Стоцкий, Владимир Гнатюк и Василий Симович.

Этот Украинский правописный словарь, который содержал 40 тысяч слов, вышел под авторством Григория Голоскевича в 1929 году. Сам факт, что нормы правописания приняли между учеными Востока и Запада, свидетельствовал о попытке унифицировать язык на основе его исторического развития и создать единую культурную ткань, которая будет функционировать во всех сферах жизни — от науки до искусства. В Конституции УССР в том же году черным по белому прописали:

«Языки всех национальностей, живущих на территории Украинской социалистической советской республики, равноправны и каждому гражданину, независимо от его национальной принадлежности, обеспечивается полная возможность в его отношениях с государственными органами и в отношениях государственных органов с ним, во всех публичных выступлениях, а также во всей гражданской жизни — употреблять родной язык».

Но советскому диктатору Иосифу Сталину это не нравилось. Вождю не импонировал лингвистический выбор, направленный на европейскую интеграцию. Саму возможность существования языковой нормы, способной самостоятельно развиваться и опираться на нерусские культурные источники, он воспринимал как опасный «лингвистический барьер» с русским языком. И решил это исправить.