Вблизи Кременной начались более активные штурмовые действия армии РФ — украинский военный 23 июня, 11:34 В Луганской области начались более активные штурмовые действия армии РФ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Луганской области возле Кременной начались активные штурмовые действия армии РФ, но они не имеют успеха, заявил боец Легиона Свободы Руслан Андрийко.

По его словам, российские силы активно используют управляемые реактивные ракеты, штурмовую авиацию и дроны.



Также там они выстроили мощные линии обороны.

«Здесь очень такой сложный ландшафт для продвижения в сторону Кременной. Огромное количество мин, заминировано буквально все. Они бетонируют свои укрепления», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Контрнаступление Украины: последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:



Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.