Украинский спецназовец вступил в ближний бой с российским танком — видео 18 мая, 10:39 Цей матеріал також доступний українською В результате попадания из гранатомета российский танк получил повреждения (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео из Херсонской области, на котором украинский военный вступил в ближний бой с российским танком.

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Как сообщается, оно было снято возле позиций оккупантов в районе поселка Питомник Чаплинского района.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как уже подбитый Т-80 ведет огонь по укрывшемуся в зарослях бойцу спецназа, после чего идет на сближение.

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В свою очередь украинский военнослужащий, несмотря на угрозу, остается на позиции, и даже вступает в бой, пытаясь поразить танк из ручного гранатомета.

Чем в итоге закончилось данное противостояние на опубликованном отрывке не запечатлено.

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