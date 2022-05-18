Украинский спецназовец вступил в ближний бой с российским танком — видео

18 мая, 10:39
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В результате попадания из гранатомета российский танк получил повреждения (Фото:Коллаж НВ)

В результате попадания из гранатомета российский танк получил повреждения (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео из Херсонской области, на котором украинский военный вступил в ближний бой с российским танком.

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Как сообщается, оно было снято возле позиций оккупантов в районе поселка Питомник Чаплинского района.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как уже подбитый Т-80 ведет огонь по укрывшемуся в зарослях бойцу спецназа, после чего идет на сближение.

Видео дня

В свою очередь украинский военнослужащий, несмотря на угрозу, остается на позиции, и даже вступает в бой, пытаясь поразить танк из ручного гранатомета.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1526817883661156352

Чем в итоге закончилось данное противостояние на опубликованном отрывке не запечатлено.

https://www.youtube.com/embed/LbN4rJoSY8g
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные Херсонская область Российские танки Война России против Украины

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