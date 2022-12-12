Рискуя жизнью. Украинский военный вытащил раненого товарища из-под огня оккупантов — видео 12 декабря, 13:47 Автомобиль украинских военных попал под обстрел оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео героического спасения раненого украинского военного под Бахмутом Донецкой области.

Судя по обнародованным кадрам с беспилотника, автомобиль Сил обороны попал под обстрел российских оккупантов, в результате чего одному из бойцов потребовалась срочная эвакуация.

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Несмотря на огонь противника, его сослуживцы не бросили раненого товарища и, рискуя жизнью, вытащили его с поля боя.

На сегодняшний день Бахмут является одной из наиболее горячих точек, поскольку кремлевский режим уже который месяц безуспешно пытается взять город, несмотря на колоссальные потери своих войск.