Государственная измена. Украинскому военному, «сливавшему» врагу информацию, сообщено о подозрении — Офис генпрокурора 14 марта, 12:03 По информации следствия, военный «сливал» информацию российским оккупантам (Фото:www.gp.gov.ua)

Военному, который «сливал» информацию российским оккупантам, сообщено о подозрении, сообщил Офис генпрокурора во вторник, 14 марта.

При процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере было разоблачено и сообщено о подозрении военнослужащему одной из воинских частей ВСУ по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, подозреваемый в феврале-марте 2023 года оказывал представителям вооруженных сил РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Он перейдя на сторону врага и передавал им сведения о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской области", - говорится в сообщении.

Фото: www.gp.gov.ua

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного отдела УСБ Украины в Николаевской области, при оперативном сопровождении оперативных подразделений контрразведки УСБ Украины в Николаевской области.