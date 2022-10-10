Украину не сломать. Украинский военный сбил российскую ракету из ПЗРК — видео 10 октября, 17:48 Украинский военный сбил российскую ракету (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA/)

В понедельник, 10 октября, украинский военный сбил российскую ракету из переносного ЗРК.

Видео опубликовало Министерство обороны Украины в Facebook.

«Украинский воин из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российскую ракету. Наши защитники и защитницы круглые сутки на страже украинского неба», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что ракетным террором Украину не сломать.

«Наши военные приземляют рашистские воздушные цели и достойно держат оборону», — говорится в сообщении.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

Специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Возможны веерные отключения.