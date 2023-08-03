«Минируют тела своих». Украинский военный рассказал о тактике оккупантов во время отступления 3 августа, 19:53 Саперы проводят разминирование в Харьковской области (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

Российские оккупанты минируют тела своих погибших, когда отступают, чтобы подвергнуть опасности украинских военных и медицинские эвакуационные группы.

Об этом Reuters рассказал 47-летний сапер Владимир.

Владимир рассказал, что нашел трех или четырех погибших россиян. Двое оккупантов лежали друг на друге, поэтому тела выглядели подозрительно.



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По его словам, тела в итоге оттащили с помощью стального крюка для обезвреживания минных ловушек (который военные называют «кошка»), а под трупами нашли противопехотную мину, которая взорвалась, но саперы не пострадали.



«Мы ежедневно теряем одного сапера, кто-то или получает ранения, или погибает. Это опасная работа. И независимо от того, наступает ли целая бригада, или около 12 ребят выходят на свою задачу, всегда первыми идут саперы. Это очень опасно», — сказал он.

Владимир сказал, что оккупанты минируют даже собственных погибших, потому что знают, что украинские медэвакуационные группы поднимают раненых и мертвых.



Анестезиолог 128-й бригады Александр, который лечит ранения на поле боя в прифронтовом полевом госпитале, рассказал агентству, что наземные мины нанесли большие потери в первый месяц контрнаступления.



По его словам, поскольку мины заставили командиров замедлить продвижение, количество раненых заметно уменьшилось, однако саперы продолжают умирать.



«У нас были случаи, когда привозили пять-шесть раненых, и большинство из них оказывались саперами. Так что там настолько плотно заминирована территория, что даже в шаге от уже расчищенного маршрута и это может закончиться достаточно фатально», — отметил Александр.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и других взрывоопасных предметов погиб 221 человек, еще около 450 пострадали.

По данным ГСЧС, в Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

16 июля издание The Washington Post сообщало, что контрнаступление Украины продвигается медленно из-за заминированных полей. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

В конце мая постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что Украина на сегодня является самой заминированной страной в мире.

