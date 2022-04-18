Танк ВСУ уничтожил российскую БМП прямо сквозь здание — видео
Видео было снято в одном из населенных пунктов Луганской области (Фото:Скриншот видео Blue_Sauron/Twitter)
Украинские танкисты продолжают демонстрировать уровень своего мастерства в боях с российскими войсками.
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В соцсетях обнародовали видео из Луганской области, на котором запечатлено уничтожение БМП оккупантов.
На нем видно, что танк ВСУ сумел поразить цель с огромного расстояния, да еще и прямо сквозь полуразрушенное здание.
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