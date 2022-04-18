Танк ВСУ уничтожил российскую БМП прямо сквозь здание — видео

18 апреля, 13:39
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Видео было снято в одном из населенных пунктов Луганской области (Фото:Скриншот видео Blue_Sauron/Twitter)

Видео было снято в одном из населенных пунктов Луганской области (Фото:Скриншот видео Blue_Sauron/Twitter)

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Украинские танкисты продолжают демонстрировать уровень своего мастерства в боях с российскими войсками.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

В соцсетях обнародовали видео из Луганской области, на котором запечатлено уничтожение БМП оккупантов.

На нем видно, что танк ВСУ сумел поразить цель с огромного расстояния, да еще и прямо сквозь полуразрушенное здание.

Видео дня
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1515996535514927107
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Танки Российская агрессия Луганская область Украинские военные БМП Война России против Украины

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