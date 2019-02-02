Украинский сурок Тимка III предсказал позднюю весну
Харьковский сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина, предсказал позднюю весну.
Он не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.
Сотрудница университета Надежда Токарская рассказала, что такое поведение сурка говорит о том, что весна наступит поздняя.
“В марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле”, - объясняет Надежда.
На биостанции Харьковского университета День сурка отмечают уже 15 лет. Предшественник нынешнего сурка Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего ушел на заслуженный отдых. Два года назад он точно предсказал приход весны, и даже то, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.