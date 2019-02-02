Украинский сурок Тимка III предсказал позднюю весну Сегодня, 12:30 901 Цей матеріал також доступний українською cowboycookies/Flickr Сурок предсказал позднюю весну cowboycookies/Flickr

Харьковский сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина, предсказал позднюю весну.

Он не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотрудница университета Надежда Токарская рассказала, что такое поведение сурка говорит о том, что весна наступит поздняя.



“В марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле”, - объясняет Надежда.



На биостанции Харьковского университета День сурка отмечают уже 15 лет. Предшественник нынешнего сурка Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего ушел на заслуженный отдых. Два года назад он точно предсказал приход весны, и даже то, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

