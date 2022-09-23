Семерых оккупантов, захваченных в плен в Сумской области, приговорили к 15 годам тюрьмы 23 сентября, 16:34 Злоумышленники присоединились к российским войскам после начала полномасштабного вторжения (Фото:СБУ)

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы семерых оккупантов из прокремлевской террористической организации «ДНР».

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

С началом полномасштабного вторжения РФ злоумышленники добровольно вступили в ряды так называемого «4 отдельного мотопехотного батальона 119 полка народной милиции».

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«На временно оккупированной территории Донбасса „новобранцы“ получили военное снаряжение и оружие. После чего их отправили в Белгородскую область РФ на краткосрочную тренировку», — рассказали в украинской спецслужбе.

После поражения российской армии на северном направлении все семеро оккупантов попали в плен во время освобождения украинскими войсками Сумской области, и были в итоге признаны виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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