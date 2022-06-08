Более чем на 2 миллиарда гривен. Украина арестовала активы компании, которой владели лица из окружения Путина 8 июня, 09:36 Цей матеріал також доступний українською Пытаясь избежать санкций, компания решила провести ребрендинг, однако это ей не помогло (Фото:СБУ)

Украинский суд арестовал активы компании, которой владели лица, связанные с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций.

Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию террористических организаций «Л/ДНР».

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При этом один из них входит в ближайшее окружение Путина, строит жилье для сотрудников ФСБ и ВС РФ, а также является спонсором предвыборной кампании партии Единая Россия.

Как сообщил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о компании Аэрок, которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.



Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, ее руководство провело ребрендинг, однако, благодаря реакции украинской спецслужбы на ее активы был наложен арест.

В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд грн:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. грн.;

9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.



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