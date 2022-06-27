Диверсии в тылу врага: украинский спецназ провел ряд успешных рейдов в России — The Times 27 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Батальон Шаман провел ряд успешных диверсий на территории РФ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории России в глубоком тылу вражеской армии, говорится в материале The Times.

Издание пообщалось с с неназванным представителем украинской военной разведки и бойцами с позывными «Красавчик» и «Двадцать второй».

Точные цели бойцов засекречены, но факт существования таких рейдов объясняет саботаж на российских нефтеперерабатывающих заводах, складах боеприпасов и коммуникационных сетях.

Видео дня

По данным журналистов, речь идет о батальоне Шаман. Это прозвище 10-го отряда спецназа, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. В него принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. Бойцы имеют навыки в дайвинге, прыжках с парашютом и альпинизма.



Миссия батальона Шаман — уничтожение инфраструктуры, жизненно важной для боевых действий Кремля. Для этого было сделано несколько тайных рейдов на территорию России.



Украинские вертолеты поздно ночью, передвигаясь низко над землей, доставляют бойцов украинского спецназа на территорию РФ.

«Самые интересные миссии происходят в тылу врага. Это установление взрывчатки за линией фронта, за границей», — рассказали бойцы.

По словам «Красавчика», россияне при таких рейдах не знают, что произошло: «Они часто не могут поверить, что мы были там».



И «Красавчик», и «Двадцать второй» принимают участие в боевых действиях против российских войск с 2014 года. Они прошли длительное обучение, чтобы стать бойцами ССО.

Они участвуют не только в атаках в тылу. Также бойцы занимаются обучением и инструктажем новобранцев, прежде всего в подготовке по военной тактике.

В начале широкомасштабного вторжения российских войск в Украину отряд бросили защищать аэропорт в Гостомеле, где совершали высадку российские десантники.

После этого их отправили защищать позиции в селе Мощун, чтобы россияне не перешли через реку Ирпень и болота в той местности, которая открыла бы прямой путь на север правобережного Киева.

После отступления российских войск от Киева бойцы Шамана преследовали их и наносили удары с тыла, пока они не пересекли границу с Беларусью.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.