Украинский снайпер за пять минут уничтожил трех и ранил двух оккупантов — видео

17 ноября, 10:54
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Украинский снайпер за пять минут поразил пятерых военных РФ (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Украинский снайпер за пять минут поразил пятерых военных РФ (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Украинский снайпер за пять минут поразил пятерых российских оккупантов, сообщило командование Сил специальных операций ВСУ в четверг, 17 ноября.

В сообщении говорится, что это произошло на Донецком направлении.

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«Как результат — трое уничтоженных и двое раненых россиян. При работе за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов», — говорится в сообщении Сил специальных операций в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=650152876574225

Генштаб сообщал, что в Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты понесли огромные потери за несколько дней. Украинские силы уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=86s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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