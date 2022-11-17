Украинский снайпер за пять минут уничтожил трех и ранил двух оккупантов — видео 17 ноября, 10:54 Украинский снайпер за пять минут поразил пятерых военных РФ (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Украинский снайпер за пять минут поразил пятерых российских оккупантов, сообщило командование Сил специальных операций ВСУ в четверг, 17 ноября.

В сообщении говорится, что это произошло на Донецком направлении.

«Как результат — трое уничтоженных и двое раненых россиян. При работе за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов», — говорится в сообщении Сил специальных операций в Facebook.

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Генштаб сообщал, что в Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты понесли огромные потери за несколько дней. Украинские силы уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.