Украинский снайпер приземлил российский дрон, попав ему в пропеллер — видео

7 сентября, 17:16
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Благодаря точному выстрелу, беспилотник был приземлен с минимальными повреждениями (Фото:ГПСУ)

Благодаря точному выстрелу, беспилотник был приземлен с минимальными повреждениями (Фото:ГПСУ)

Снайпер Черниговского пограничного отряда сумел приземлить разведывательный беспилотник российских захватчиков точным выстрелом в один из его пропеллеров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, обнародовав соответствующее видео.

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Там рассказали, что с помощью корректировки квадрокоптера противник ежедневно обстреливал данный район с различных видов вооружений.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=cCh44qf5m-0

«В этот раз провести разведывательную деятельность врагу не удалось. Наш снайпер произвел столь удачный выстрел, что повредил лишь один из винтов беспилотника. В сбитом девайсе пограничники обнаружили карту памяти с видео, в том числе в инфракрасном режиме», — говорится в сообщении.

При этом на указанных записях также зафиксированы позиции, откуда вражеский оператор запускал квадрокоптер, что может быть полезно украинской разведке.

«Что касается самого дрона, который имеет незначительные повреждения, то изучается возможность его использования по назначению уже на стороне добра», — добавили пограничники.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Госпогранслужба Украины Украинские военные Черниговская область Снайпер Война России против Украины

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