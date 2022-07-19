«Приправа» от ВСУ: украинский снаряд устроил оккупантам «адскую кухню» — видео

19 июля, 14:37
Насколько сильно ВСУ «испортили аппетит» оккупантам, не известно (Фото:Скриншот видео markito0171)

Насколько сильно ВСУ «испортили аппетит» оккупантам, не известно (Фото:Скриншот видео markito0171)

Российские захватчики находятся в Украине под постоянным стрессом и не могут ни на секунду расслабиться, поскольку в любой момент к ним может прилететь украинский снаряд.

Из-за этого они пытаются предпринимать меры для маскировки своих позиций, чтобы иметь возможность хотя бы поесть.

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Впрочем, судя по обнародованному в соцсетях видео с телефона одного из оккупантов, получается у них это не очень хорошо.

Видео дня

Как видно на обнародованных кадрах, солдат планировал заняться готовкой, но поднявшийся от костра дым его выдал, и уже спустя мгновение по укрывшимся в лесу российским военным был нанесен удар.

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https://twitter.com/markito0171/status/1549044742767677441

Насколько сильно прилет мины «испортил аппетит» потерявшим бдительность рашистам, неизвестно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Еда Война России против Украины

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