Украинский самолет сбил российскую ракету над Сумской областью — глава ОВА 9 июня, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Осколки российской ракеты (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Украинский самолет сбил над Сумской областью российскую крылатую ракету, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram.

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Ранее сообщалось, что вечером и ночью 8 июня российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области.

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