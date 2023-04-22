Разрушает планы оккупантов. Боец пограничного отряда рассказал об особенностях своей работы — видео

22 апреля, 08:51
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Украинский защитник (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинский защитник (Фото:dpsu.gov.ua)

Боец Луганского пограничного отряда — оператор антидронового ружья на псевдо Мисливець рассказал об особенностях своей работы на войне.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что на счету военного десятки посаженных вражеских дронов.

«Сердце кроется от того, что видит Мисливець каждый день, когда враг уничтожает все вокруг, поэтому пограничник монотонно и четко делает свою работу, чтобы как можно эффективнее разрушать вражеские планы и противодействовать захватчикам», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=1DweBv-_N5A

Украинские Силы обороны за последние сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, пять артиллерийских систем, по четыре боевых бронированных машин и средства ПВО россиян, четыре БПЛА врага и пять единиц автомобильной техники армии РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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