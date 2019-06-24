Украинский пограничник готовил теракт вместе с россиянами — ГПУ Сегодня, 17:47 858 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ГПСУ Работника ГПСУ арестовали Пресс-служба ГПСУ

Работника ГПСУ арестовали за подготовку теракта.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что по данному делу были арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).

Во время расследования было раскрыто действующего военнослужащего Госпогранслужбы, который на протяжении 2017−2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал с информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам.

Ранее лицу было сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

