Владимир Вятрович
Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском
Ярослава Гресь
Пять идей, которые касаются всех
Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Богдан Данилишин
Чем полезен госдолг Украины?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Украинский пограничник готовил теракт вместе с россиянами — ГПУ

Сегодня, 17:47
858
Цей матеріал також доступний українською
Украинский пограничник готовил теракт вместе с россиянами — ГПУ - фото

Пресс-служба ГПСУ

Работника ГПСУ арестовали

Работника ГПСУ арестовали за подготовку теракта.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что по данному делу были арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).

Во время расследования было раскрыто действующего военнослужащего Госпогранслужбы, который на протяжении 2017−2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал с информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам.

Ранее лицу было сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Теги:   Теракт Пограничник

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 11:21

img
НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков
События

Сегодня, 17:47

img
За полгода убиты 50 детей. Полиция просит Раду ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних
События

Сегодня, 13:45

img
Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36662
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16027
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15492

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин