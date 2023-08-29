«Белый паспорт». Что делать в случае утери загранпаспорта в Польше — пошаговая инструкция 29 августа, 11:17 Паспорт Украины (Фото:flickr)

Если паспорт потеряли или его украли в Польше, украинцам следует обратиться сначала в ближайший отдел полиции, а затем получить в консульстве удостоверение личности на возвращение в Украину.

Об этом сообщает yavp.pl.

Полиция, консульство, «белый паспорт»

Украинцам разъяснили, что делать в случае потери (кража, утеря) загранпаспорта в Польше:

1.Нужно обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта. Ждать, пока полиция будет разыскивать потерянный паспорт, не обязательно.

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2.Взять справку и прийти с ней в ближайшее консульское учреждение. Не будет лишним захватить с собой все имеющиеся у вас документы, подтверждающие гражданство Украины или просто удостоверяющие личность (например, внутренний паспорт гражданина Украины). Пригодятся и копии подобных документов. Все это поможет консулу и ускорит процедуру.

3.После того, как принадлежность к гражданству Украины будет подтверждена, консул оформит удостоверение личности на возвращение в Украину (также известное как «белый паспорт» — из-за цвета обложки).

Что такое удостоверение личности на возвращение в Украину и как оно действует

Удостоверение личности — это упрощенный вариант паспорта, срок действия которого не превышает 30 дней. Этот документ дает право лишь вернуться в Украину. Путешествовать по миру с ним не получится.

Удостоверение личности на возвращение в Украину можно оформить вне очереди в консульских учреждениях в дни и часы приема граждан. Консульский сбор за предоставление этой услуги составляет 125 злотых (1117 гривен).

Кроме случаев потери загранпаспорта, такой документ может быть выдан еще в 3-х случаях:

— окончание срока действия существующего загранпаспорта;

— повреждение действующего загранпаспорта;

— если гражданин Украины никогда ранее не оформлял загранпаспорт (в т.ч. для новорожденных детей).