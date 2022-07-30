«Место военного преступления РФ». Украинский омбудсмен требует, чтобы ему предоставили возможность посетить Еленовку 30 июля, 12:56 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец via Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует, чтобы ему дали возможность посетить колонию в Еленовке.

Об этом Лубинец заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Я не просто готов. Я требую, чтобы мне предоставили возможность посетить это место военного преступления», — сказал он.

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По словам омбудсмена, барак, где произошел взрыв, был построен отдельно, что свидетельствует о планируемой операции россиян. Кроме того, пропагандистские телеграм-каналы еще в июне сообщали о «планах ВСУ нанести удар по Еленовке».

«Мы предполагаем, что это был взрыв изнутри здания. Поскольку бараки, расположенные рядом, не пострадали. Даже стекло не пострадало. Думаю, что все военные эксперты в один голос скажут, что это в принципе невозможно, если бы в барак попала любая ракета. Также не пострадали каким-то, наверное, чудом, находившиеся там российские военные. Ни один работник этого исправительного учреждения тоже не пострадал», — отметил Лубинец.

Он также напомнил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из Азовстали бойцов.

Кроме того, Лубинец обратился к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, чтобы она вместе с ним приехала в Еленовку. Таким образом, в их присутствии эксперты взяли бы образцы материалов для расследования.

«Если вам нечего прятать, то предоставьте нам такую возможность», — подчеркнул омбудсмен.

Фото: НВ

Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные из полка Азов.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

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