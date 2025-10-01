В Турции в прибрежном городе нашли морской дрон, СМИ пишут, что он принадлежит Украине

Морской дрон, который нашли на берегу Черного моря в Турции (Фото: İhlas Haber Ajansı İhlas Haber Ajansı / YouTube / скриншот из видео)

В Турции в прибрежном городе Трабзон в ночь на 30 сентября обнаружили морской беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщило турецкое издание Haberler .

Как отмечается в сообщении, рыбаки, которые ловили рыбу у побережья городского района Чаршибаши, заметили морское судно, привязали его к своей лодке и отбуксировали к берегу.

Реклама

По предварительным данным, дрон мог быть начинен взрывчаткой. На место происшествия прибыли спасательные службы и береговая охрана, а дрон переместили в безопасную зону порта.

По информации местного рыболовного кооператива, из-за инцидента рыбаки временно не могут пользоваться портом.

«Ожидаем саперную команду из Стамбула. Внутри аппарата обнаружили взрывное устройство украинского производства. Это морской беспилотник, который срабатывает при ударе», — рассказал президент кооператива Исмаил Йылмаз.

Турецкое агентство IHA сообщает, что беспилотник идентифицирован как украинский дрон-камикадзе серии Magura V5, разработанный для использования в военных операциях против российского флота.

12 июня турецкое издание Hurriyet писало, что на пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул на берег морскими волнамивынесло объект, похожий на украинский дрон-камикадзе.

25 июля 2024 года издание Milliyet сообщило, что турецкие спасатели в стамбульском районе Чаталджа обнаружили водный мотоцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежал украинским Военно-морским силам.

Правоохранители предполагали, что гидроцикл до этого дрейфовал по Черному морю. В Milliyet уточняли, что внутри гидроцикла также были обнаружены камеры, военное оборудование и взрывчатка.