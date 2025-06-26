Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал в эфире Radio NV разработку украинских КАБов , которые могут лететь на 60 км и запускаются с Су-24.

Владислав Селезнев военный эксперт

Безусловно, это очень важная история, потому что когда мы говорим об эффективных средствах огневого воздействия на противника, мы должны прежде всего учитывать стоимость того вооружения и военной техники и, соответственно, боеприпасов к этому вооружению.