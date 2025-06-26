«60 километров — это только начало». Что нужно знать о разработке украинских КАБов — Селезнев

26 июня, 11:37
Украинский КАБ (Фото: Скриншот видео Defense Express/Telegram)

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал в эфире Radio NV разработку украинских КАБов, которые могут лететь на 60 км и запускаются с Су-24.

Владислав Селезнев

военный эксперт

Безусловно, это очень важная история, потому что когда мы говорим об эффективных средствах огневого воздействия на противника, мы должны прежде всего учитывать стоимость того вооружения и военной техники и, соответственно, боеприпасов к этому вооружению.

Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) КАБ Су-24

