Украинский истребитель сбил вражескую ракету над Буковиной
Часть российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В небе над Черновицкой областью украинская сторона уничтожила вражескую ракету.
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Об этом рассказал глава Черновицкой ОГА ( ОВА) Сергей Осачук.
"Самолет -истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!», — говорится в сообщении.
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