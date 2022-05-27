Украинский истребитель сбил вражескую ракету над Буковиной

27 мая, 00:38
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Часть российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Часть российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В небе над Черновицкой областью украинская сторона уничтожила вражескую ракету.

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Об этом рассказал глава Черновицкой ОГА ( ОВА) Сергей Осачук.

"Самолет -истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Буковина Черновицкая область Истребитель Война России против Украины

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