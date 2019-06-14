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СБУ: Украинский Ил-76 был уничтожен наемниками Вагнера по приказу Кремля

Сегодня, 12:29
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СБУ: Украинский Ил-76 был уничтожен наемниками Вагнера по приказу Кремля - фото

Радіо Свобода

На борту находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Все они погибли

СБУ установила причастность Кремля к уничтожению Ил-76 ВВС Украины в 2014 году.

В СБУ заявили, что решение об уничтожении самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как «частная военная компания «Вагнера».

Преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

«Более того, исполнители убийства украинских воинов — Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами «Орденами Мужества», — сообщили в ведомстве.

В СБУ добавили, что еще во время брифинга 7 октября 2017 года председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК Вагнера Дмитрию Уткину.

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14 июня 2014 года оккупационные силы РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ, когда тот заходил на посадку на аэродром в Луганске.

На борту находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через пять дней боевики передали тела украинских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в деле о сбитом летом транспортнике Ил-76, приговорив его к семи годам лишения свободы.

Во время слушаний было доказано, что, находясь на посту начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО он послал самолет в Луганск несмотря на то, что городской аэродром находился в окружении гибридных войск РФ, которые имели в своем распоряжении переносные ЗРК.

Сам Назаров отрицает свою вину.

Теги:   Луганск Ил-76 СБУ

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