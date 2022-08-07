«Может способствовать пропаганде». Украинский Хельсинкский союз отреагировал на скандальный отчет Amnesty International 7 августа, 17:42 Фото Amnesty International (Фото:Amnesty International Ukraine/Facebook)

Украинский Хельсинкский союз подготовил детальный анализ отчета Amnesty International о создании опасности для гражданского населения со стороны ВСУ во время защиты страны от российского вторжения.

Свою позицию насчет заявления Amnesty International о нарушении международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины правозащитники опубликовали на сайте.

В пресрелизе отчета Amnesty International, опубликованном 4 августа, утверждается, что Вооруженные силы Украины подвергают мирное население опасности, располагая военные базы и вооружения среди гражданских объектов, в том числе школ и больниц, а также вели обстрелы из жилых домов в 19 населенных пунктах на Харьковщине, Николаевщине и Донбассе.

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На эти обвинения Украинский Хельсинкский союз ответил, что у заявления нет подробного отчета, собранных доказательств или вообще каких-либо других подтверждающих материалов и это закладывает рациональное сомнение в обоснованности заявления, принадлежности собранных доказательств, а также обоснованности выводов.

В частности, в заявлении часто есть ссылки на определенные доказательства, например спутниковые изображения, анализ оружия, интервью и прочее, что не обнародуется. Поэтому правозащитники предполагают, что детального отчета на сегодняшний день не существует.

Кроме того, украинские правозащитники упомянули и другой отчет Международной Амнистии, обнародованный 13 июня в котором говорится о неизбирательных атаках российских военных в Харькове.

«Мы не ставим под сомнение правдивость обнародованных цитат или фактов, однако для выводов и обвинений из заявления нужно было исследовать много другой дополнительной информации, о чем нет никакого упоминания в заявлении МА (Amnesty International — ред.)», — добавили правозащитники.

Международная правозащитная организация утверждает, что украинские военные создают военные базы в населенных жилых районах, в частности, школах и больницах, чем превращают гражданские объекты в легитимные военные цели.

Дополнительно утверждается, что украинские войска наносили удары с населенных пунктов и в дальнейшем это привело к российским ударам в том числе по гражданским объектам. Также отмечено, что государство не выполняет свои обязательства по эвакуации и принимаются ненадлежащие меры по защите гражданских.

Следовательно, международное гуманитарное право (МГП) производит различия между гражданскими лицами и военными и возлагает на государство обязанности вести военные действия таким образом, чтобы по возможности обеспечивать максимально возможную защиту гражданских. Эвакуация, предупреждение об опасностях, строительство укрытий, распространение информации и предупреждений, охрана гражданского имущества, принятие других действий предосторожности являются примерами таких мер.

Также военные должны избегать ситуаций использования гражданских объектов, поскольку это превращает их военные цели. Однако это зависит от многих факторов, в частности, объективных возможностей государства и военных, наличия ресурсов, анализа имеющихся угроз, наличия альтернативных действий для военных, которые могли бы принести меньший вред, тактики атакующей стороны и т. п.

Таким образом, чтобы обвинять кого-либо в невыполнении этих положений МГП, необходимо подробно изучить многие обстоятельства в каждом конкретном случае.

Отдельно правозащитники отметили, что согласно международному гуманитарному праву использование школ военными не прямо запрещено, и это достаточно дискуссионный вопрос со стороны МГП. На сегодняшний день существуют только рекомендации по этому вопросу, однако их выполнение зависит от анализа многих других обстоятельств, в частности, вопроса анализа возможного причинения вреда.

Украинские правозащитники также опровергли теорию о том, что тактика ВСУ может ставить под угрозу гражданских.

В общем, при исследовании подобных нарушений каждый раз важно выяснить конкретное намерение военных в этой ситуации (намерение использования гражданских в качестве щита), предоставлялась ли информация гражданским, предлагалось ли эвакуироваться или такая эвакуация запрещалась и т. д. До сих пор украинские правозащитники имели информацию только о единичных случаях, где украинские военные намеренно создавали препятствия для эвакуации или пытались использовать гражданских в качестве щита.

Также важно выяснять возможности альтернативных действий со стороны военных. Простое упоминание, что можно вывести войска из города, напоминание о лесу рядом недостаточно, поскольку эти альтернативные шаги должны предусматривать способность сопротивляться агрессивной войне.



Также важно понимать последствия оккупации для гражданских. Случаи массовых убийств, пыток, гражданских исчезновений на оккупированных территориях измеряются тысячами. В таких условиях, при оценке последствий оккупации, защитные действия в пределах населенных пунктов являются едва ли не единственной возможностью защитить гражданское население от совершения против них многочисленных международных преступлений. Очевидно, что в такой ситуации необходимость сохранения в целостности гражданских объектов и обеспечения права на образование выглядят не как приоритетные цели, поскольку приоритетами является сохранение жизни и защита от совершения международных преступлений со стороны вооруженных сил РФ.



Отдельно правозащитники ответили на заявление об использовании военными ВСУ школ и больниц. К примеру они привели более системное исследование, чем выборочный опрос людей — исследование ЛОПЦ «Альтернатива», подготовившее отчет о разрушении медицинских учреждений с февраля по конец мая 2022 года.

По их данным, они зафиксировали 65 фактов обстрелов российскими военными заведениями здравоохранения на территории Украины. При этом организация не выявила ни одного случая присутствия военных в этих больницах. Тем более отсутствует информация о наличии военных баз на территории больниц.

Также правозащитники отметили, что в отчете Amnesty International не учитывается специфическая тактика введения войны российских военных.

Так в Краматорске местный правозащитник рассказывает: «…были повреждены 2 школы и у них не было военных. Уничтожено полностью одно крыло школы № 15, где находился спортивный зал и столовая; уничтожена половина здания школы № 23. Никаких военных, военной техники там не было».

Похожая картина наблюдается практически во всех населенных пунктах в зоне активных боевых действий или в 20 км от линии разграничения. Это объясняется тактикой российских вооруженных сил, атакующих неизбирательно всех населенных пунктов, независимо от присутствия или наличия военных. В результате многие деревни и города Луганской и Донецкой области уничтожены или повреждены на 70−90%.

Поэтому, учитывая это, утверждение о том, что тактика ВСУ провоцирует обстрелы гражданских объектов малоаргументирована и не учитывает специфику наступательной тактики ВС России. В принципе это было прекрасно показано в отчете Amnesty International от 13 июня об обстрелах Харькова, но эти выводы почему-то не попали в заявление.

Украинские правозащитники обратились к Amnesty International на важность распространять заявления с полным обнародованием всех доказательств и более подробным обоснованием обвинений сторон военного конфликта, иначе это может подрывать доверие к работе правозащитных организаций по расследованию международных преступлений, способствовать пропаганде участников военного конфликта, а также может использоваться совершение международных преступлений.

Ранее Мониторинговая миссия ООН, ОБСЕ и национальные правозащитные организации распространяли информацию о нарушении ВСУ МГП, в частности, в части защиты гражданских, использования военными гражданских объектов, а также существенные проблемы с эвакуацией, особенно тех, чье самостоятельное передвижение невозможно или усложнено. Однако эти факты не дают оснований для утверждения о наличии отдельной тактики ВСУ относительно нарушения МГП или о том, что российская армия обстреливает гражданские объекты исключительно именно из-за их использования военными.

Мы не поддерживаем компанию давления на Международную Амнистию и лишение ее аккредитации в Вооруженных силах Украины. Мы заинтересованы в диалоге с международными организациями для сбора информации о возможных нарушениях прав человека или совершении международных преступлений, выработке и имплементации рекомендаций украинским властям", — говорится в заявлении правозащитной организации.

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