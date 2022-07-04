Украинский флаг на остров Змеиный доставили на вертолете, но еще не установили — ОК Юг

4 июля, 20:51
Дым на острове Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов, 30 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Дым на острове Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов, 30 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Украина в понедельник, 4 июля, доставила флаг на остров Змеиный с помощью вертолета, но еще не подняла его. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии CNN.

«Флаг доставили на остров с помощью вертолета. Он будет дожидаться прибытия войск, а потом будет установлен», — уточнила Гуменюк.

Она объяснила, что слова о поднятии флага следует понимать метафорически: «Никто не высаживался на остров. Так кто будет его устанавливать, поднимать?.. Никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ».

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Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

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Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

"…Мы должны убедиться, что абсолютно все рашисты покинули нашу землю среди моря и что там не осталось никаких диверсантов, никаких «сюрпризов»… То, что возвращение подразделений туда будет, ни у кого нет сомнений. Но их целесообразность именно в тот момент перемещаться будет решать военное командование, исходя из общей обстановки", — уточняла Наталья Гуменюк.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Залужный показал видео операции по освобождению острова Змеиный

https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черное море Флаг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины Остров Змеиный

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