На месте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе установили украинский флаг — видео 29 декабря, 11:31 Украинский флаг развевается на месте демонтированного памятника основателям Одессы (Фото:Скриншот видео Сергей Братчук/Telegram)

Утром в четверг, 29 декабря, на месте демонтированного памятника основателям Одессы, частью которого является и статуя Екатерины II, появился украинский флаг.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.

Он также опубликовал видео, на постаменте нет статуй, но развевается украинский флаг.

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«Одесса. Катерининская площадь. В эти минуты», — прокомментировал Братчук.

В ночь на 29 декабря замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал последние работы по демонтажу памятника Екатерине II.

30 октября горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II, а 28 декабря начался его демонтаж.

Мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого. Именно туда могут со временем переместить и памятник Екатерине II.

Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили.

После того как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией. Президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

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В сентябре памятник дважды обливали красной краской, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской. 2 ноября на голову российской императрице надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.