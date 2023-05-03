Украинский фермер придумал новый способ разминирования своих полей — фоторепортаж 3 мая, 14:00 Фермер из Украиныпридумал новый способ разминирования своих полей (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинский фермер придумал новый способ обезвреживания мин, оставшихся на его полях из-за вторжения России — он оснастил свой трактор защитными панелями, снятыми с российских танков, и использует дистанционное управление.

Об этом сообщает Reuters.

После того, как в прошлом году российские войска были отброшены из восточных районов Украины, на многих полях остались мины, что делает их опасными для фермеров.

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Поля вокруг села Граково не являются исключением. Генеральный директор своей сельскохозяйственной компании Александр Кривцов решил, что он не может ждать помощи от перегруженных работой официальных саперов, чтобы разминировать свое поле.

Вместо этого он сконструировал трактор с дистанционным управлением, способный противостоять взрывам. Используя для защиты корпуса трактора броню от поврежденных российских военных машин, он купил систему, позволяющую одному из членов его команды дистанционно управлять трактором.

«Мы начали делать это только потому, что пришло время посевной, а мы ничего не можем сделать, потому что спасательные службы очень заняты», — сказал Кривцов.

По его словам, однажды они наехали на противотанковую мину.

«Защита снесена, но трактор цел. Все живы и невредимы. Техника была восстановлена и отремонтирована», — сказал он.

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.