ВСУ успешно применили украинский ударный дрон с дальностью поражения 1000 км — Укроборонпром

20 июня, 15:30
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Наталья Сад опубликовала фото с Главкомом ВСУ Валерием Залужным, директором Укроборонпрома Юрием Гусевым и командующим Воздушных сил Николаем Олещуком (Фото:Наталка Сад/Facebook)

Наталья Сад опубликовала фото с Главкомом ВСУ Валерием Залужным, директором Укроборонпрома Юрием Гусевым и командующим Воздушных сил Николаем Олещуком (Фото:Наталка Сад/Facebook)

Украина успешно применила украинский ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-секретаря Государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в Facebook.

Сад опубликовала в соцсетях фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.

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«После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км», — говорится в подписи к снимку.

Наталка Сад/Facebook
Фото: Наталка Сад/Facebook
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17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку», — такие подробности проекта сообщили тогда в Facebook.

В тот же день Фонд Вернись живым написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием Хлопок в Москве.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Укроборонпром БПЛА Дроны

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