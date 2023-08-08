Военные тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий — ГУР 8 августа, 12:52 Дрон-разведчик способен работать на дальности до 50 км (Фото:ГУР)

Новый украинский беспилотник-разведчик SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий после тыловых испытаний.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины, это разведывательный дрон, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

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Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.

Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ дрон-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Он также практически незаметен в небе.

Время полета дрона без посадки составляет 120−160 мин, максимальная высота полета — 1500 м, рабочая высота ― 500−600 м, Скорость ― 90 км/ч.

Запись фото и видео осуществляется на бортовой носитель, при этом используют и GoPro.

В ГУР отметили, что беспилотник создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

2 августа глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ведомство отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.



