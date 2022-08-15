Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ — видео 15 августа, 12:12 Дрон повредил взрывом одну из опор в основании конструкции (Фото:Скриншот видео Армія FM)

Украинские военные лишили оккупантов мобильной связи на одном из участков границы с РФ.

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило радио Армія FM, опубликовав видео удара.

Как сообщается, телекоммуникационная вышка стала целью одного из так называемых дронов-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ.

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В результате повреждения взрывом одной из опор в ее основании конструкция не выдержала и рухнула.

По некоторым данным, вышка находилась на территории Белгородской области РФ.

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