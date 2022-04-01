Украинский десантник сбил два российских истребителя Су-34 — видео 1 апреля, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Десантник сбил два российских истребителя (Фото:Кадр видео. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.)

В одном из районов выполнения заданий украинский десантник из ПЗРК сбил два истребителя Су-34 Воздушно-космических сил ВС РФ.



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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша „охота“ тоже была удачной, другую „Сушку“ ждала та же участь», — рассказывает десантник Глеб С.

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В командовании отметили, что на видео зафиксирован боевой пуск из ПЗРК, в результате которого был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34 на высоте 2000 метров и взорвался в воздухе.

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