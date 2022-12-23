Украинский десант в Крыму. РФ уже готовится его отбивать, но возможен ли он 23 декабря, 15:54 Десантирование украинских морских пехотинцев. Кадр учений Козацька воля, осень 2018 года (Фото:Минобороны Украины)

Российские войска начали рыть окопы на пляжах аннексированного Крыма. Украинская разведка уверена — это предосторожность против высадки морского десанта ВСУ. Но действительно ли у Киева есть силы и средства, чтобы таким образом открыть «второй фронт» на юге, узнавала BBC News Україна.



Вранці 6 червня 1944 року британські, канадські і американські війська висадили повітряний та морський десант на пляжі Нормандії, що на півночі Франції.

Попри те, що гітлерівська Німеччина, що контролювала окуповане французьке узбережжя, готувалась до цього, встановивши потужну систему оборонних споруд, операція союзників вдалася. Це був наймасованіший десант в історії воєн.

Успішне відкриття другого фронту суттєво наблизило крах нацистської Німеччини.

Вдале десантування показало силу і сміливість військ антигітлерівської коаліції.

Фото: Getty Images

Повторити « Нормандію» чи ні?

Головне управління розвідки Міноборони України 15 грудня заявило, що РФ посилено готується до висадки українського десанту в Криму.

ГУР виклало фотографії, де начебто показано мінування і окопування західного узбережжя півострова біля Євпаторії. Тут, за даними розвідки, росіяни обладнали біля села Молочне мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Встановили «зуби дракона» — ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

На початку грудня фото «окопів» на інших кримських пляжах з’явились також в українських телеграм-каналах і ЗМІ.

«Вони риють окопи фактично вздовж берега моря. Я так розумію, що вони дуже переживають і дуже вірять в ЗСУ», — так прокоментувала це представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Зуби дракона" на кримському пляжі / Фото: ГУР МОУ

Попередження про заміновану місцевість в Криму / Фото: ГУР МОУ

Окопи на пляжі біля села Молочне в Криму / Фото: ГУР МОУ

Російська і підконтрольна їй кримська влада на цю інформацію ніяк не відреагували. Щоправда «голова» анексованого півострова Сергій Аксьонов ще 18 листопада заявив, що в Криму проводяться певні «фортифікаційні роботи» для гарантування безпеки місцевих жителів.

Проте головне питання в іншому — чи може українська армія повторити «Нормандію», тобто висадження десанту на ворожому узбережжі?

В операції союзників в червні 1944 року брали участь 156 тисяч військових і майже 7 тисяч кораблів і суден.

Українські резерви набагато скромніші. Необхідних сил і засобів фактично немає, каже ВВС News Україна капітан Військово-морських сил 1-го рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

Єдиний десантний корабель Юрій Олефіренко був спущений на воду 50 років тому. Він може нести на собі до шести танків і близько 180 десантників. Попри спроби військ РФ після початку повномасштабного вторгнення знищити український корабель, він досі в строю.

Але задіювати його в десантній операції немає сенсу, каже колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко. Найголовніше тому, що Україна для початку має забезпечити безпечність його переходу до ворожого узбережжя.

Висадка десанту з корабля Юрій Олефіренко під час навчань в 2018 році. Наразі це єдиний великий десантний корабель, що є у складі ВМС / Фото: Міноборони України

«Щоб висадити десант, треба забезпечити контроль ділянки моря на усю довжину маршруту переходу. Тому що в росіян багато і ракет і авіації, і навіть якщо ми використаємо цивільні судна, вони можуть бути знищені при переході».

Характер оборонних споруд на кримських пляжах, зазначає експерт, дає змогу говорити, що росіяни намагаються убезпечити півострів не від тактичного десанту, а від потрапляння українських диверсійних груп.

Такий варіант цілком можливий. Рейдові групи українських спецпризначенців можуть спробувати непомітно висадитись на узбережжі і атакувати прибережну інфраструктуру армії РФ, впевнений Риженко.

Де і коли це можливо?

Техніка, необхідна для таких операцій, в українських збройних сил є. Наприклад, від західних союзників Київ отримав декілька десятків катерів і гумових човнів. Вони невеликі і маневрені, що дозволяє непомітно перекинути військові підрозділи до узбережжя противника.

Росія вже заявляла про такі операції з боку ЗСУ.

Зокрема 13 листопада РИА Новости повідомило про висадку українського десанту на Кінбурнську косу, що на межі Херсонщини і Миколаївщини.

«Знищена диверсійна група 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Підтверджено ураження чотирьох легкомоторних плавальних засобів. Орієнтовно знищено до 20 українських військовослужбовців», — писало ЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах РФ.

Українська сторона ці повідомлення не коментувала, але Оперативне командування Південь наголошує, що операція зі звільнення Кінбурну «ще триває».

Також українське Міністерство оборони зранку 14 листопада опублікувало в своїх соцмережах короткий відеозапис без пояснення, на якому зафіксовано переміщення групи українських військових на легкомоторних човнах. Ймовірно, мова йде про форсування Дніпра або Дніпровського лиману.

За даними джерел ВВС серед військових, на Кінбурнській косі російські сили також проводили схоже облаштування узбережжя, як на фото з пляжів Криму. Мова йде про окопування, мінування і встановлення загороджень.

Українська сторона, зі свого боку, робила аналогічні дії на Одеському узбережжі на початку вторгнення, коли була реальна загроза висадки російського десанту.

Чому РФ почала «окопуватись» саме на західному березі Криму?

Андрій Риженко, який багато років служив на півострові, має пояснення. За його словами, лише деякі ділянки кримського берега придатні для вдалих десантних дій: мають пологе узбережжя і зручний вихід на берег.

Біля Євпаторії місцевість чудово підходить для висадки десанту, кажуть експерти / Фото: ГУР МОУ

«З радянського часу в Криму були визначені певні десантно-небезпечні ділянки. І узбережжя Євпаторія — Саки — це одна з них, — вказує він. — Тому вони можуть щось профілактично там робити зараз».

Але чи має сенс для України зараз проводити десантування на кримське узбережжя? Експерти впевнені, що ще ні.

«Я не бачу сенсу в цих діях зараз. Бо це має робитись на фоні якоїсь загальної операції», — каже Риженко.

Український військовий на кораблі ВМС Славутич в бухті Севастополя. Навесні 2014 року Славутич, як і більшість інших кораблів українського флоту, був захоплений російськими військами в Криму / Фото: Reuters

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ і колишній військовий моряк Павло Лакійчук впевнений, що така операція матиме сенс, коли українська армія почне сухопутний наступ на херсонському напрямку у бік Криму.

Висадка морських піхотинців в тилу противника буде тут «допоміжним ударом».

«Тоді це можуть бути тактичні десанти і це можуть бути розвідувально-диверсійні підрозділи. Власне, тому росіяни зараз свій фланг і укріплюють», — пояснює він в розмові з ВВС.

В Оперативному командуванні Південь ситуацію з «окопами на пляжах» коментують напівжартома. Начебто це лише спроба «чимось зайняти руки» російських військових.

«При відсутності зимового обмундирування — це єдиний спосіб для них зігрітися. Тому що ніякі окопи, ніякі виставляння інженерних споруд їм абсолютно не допоможуть. Зупинити наступальну операцію наших військ і звільнення Криму їм це ніяк не допоможе», — запевняє речниця ОК Південь Наталя Гуменюк.

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