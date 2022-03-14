Такого вы еще не видели: под Мариуполем украинский БТР-4 в одиночку уничтожил танк и бронемашину РФ — видео 14 марта, 16:32 Цей матеріал також доступний українською БТР-4 уничтожил технику оккупантов с помощью боевого модуля с автоматической 30-мм пушкой (Фото:Коллаж НВ)

Появилось впечатляющее видео уличного боя украинского БТР-4 с бронетехникой российских оккупантов под Мариуполем.

Обнародованные кадры были сняты камерой его боевого модуля.

Сначала экипаж бронетранспортера заметил в одном из переулков танк T-72B3M, с которым сразу же вступил в бой, уничтожив с помощью автоматической 30-мм пушки.

После этого украинские военные продолжили патрулирование и наткнулись на бронемашину ВС РФ (БРМ-1К или БМП-1), за которой прятались оккупанты.

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В результате нескольких точных попаданий техника и живая сила противника также были уничтожены.

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