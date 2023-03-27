В марте 2023 года национальная сеть АЗК UPG отмечает свой 20-летний юбилей. За это время компания прошла путь от оптовых продаж нефтепродуктов до создания международной логистической инфраструктуры доставки горючего в Украину. Последний год оказался сложным для UPG, однако уже сегодня сеть АЗК преодолела трудности и даже смогла расширить бизнес. Вспоминаем, как это было.

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Львиная доля украинских предприятий столкнулась с серьезными проблемами из-за полномасштабного вторжения российских окупантов 24 февраля 2022-го. Многие компании оказались на грани выживания, а некоторые — исчезли навсегда.

Одной из самых критичных была ситуация в топливно-энергетическом секторе: из-за массированных обстрелов украинских НПЗ и инфраструктуры доставки горючего некоторое время АЗК работали в чрезвычайном режиме. Если горючее было в наличии, для его приобретения нужно было выполнить ряд условий: отстоять огромную очередь, иметь топливные талоны, рассчитаться наличными и т. д.

Свою роль сыграла тотальная зависимость украинского топливного сектора от белорусских и российских нефтепродуктов. Компании в кратчайшие сроки вынуждены были искать новых поставщиков, перестраивать цепочки доставки горючего, изменять ценовую политику и конкурировать в совершенно новых условиях.

Перестраивать свой бизнес фактически с нуля пришлось и национальной сети АЗК UPG, которая, невзирая на все трудности, за последний год смогла не только продолжить работу, но и расширить деятельность в Украине и за ее пределами.

На днях UPG отмечает 20-летие. В связи с этим вспоминаем, как UPG прошла путь от оптовой закупки горючего до национальной сети АЗК с качеством обслуживания европейского уровня.

Как все начиналось?

Как ранее рассказывал в интервью основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко, фундаментом для создания UPG стала деревообработка и обмен горючего на лес на Житомирщине в начале 2000-х.

Точкой отсчета для одной из крупнейших национальных сетей АЗК стало создание компании «Укрпалетсистем» в 2003-м, которая сначала покупала горючее у посредников, а впоследствии расширила масштабы до полноценной топливной компании.

Уже через два года предприятие взяло кредит на покупку первой нефтебазы в городе Коростень, а в 2008-м появилась первая автозаправочная станция UPG в селе Сингури в пригороде Житомира.

После этого масштабы компании только росли, появлялись новые нефтебазы, АЗС и UPG начали заключать первые прямые контракты на поставку топлива. Начиная примерно с 1000 тонн нефтепродуктов в месяц компания выросла до сегодняшних объемов, превратившись в национальную сеть автозаправочных комплексов.

«Сегодня мы находимся на второй позиции по объемам поставок светлых нефтепродуктов в Украину. Но очень скоро мы станем первыми, ведь имеем большой мощный потенциал, который нарабатывали в течение всего предыдущего года», рассказывал Владимир Петренко.

Фото: Пресофис АЗК UPG

Настоящее

По объективным причинам с начала 2022-го руководство сети UPG было вынуждено выстраивать бизнес почти с нуля. Владелец компании сразу отправился в Европу в поисках новых поставщиков горючего. В результате уже впоследствии UPG начала покупать горючее в Румынии и Греции, договорившись об отправке первых грузов через румынский порт Констанца.

Достаточно быстро компании удалось наладить поставки топлива и покупать его у ряда международных нефтепереработчиков, учитывая Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol и другие. Общий пул продавцов горючего вместе со сжиженным газом для сети АЗК UPG составляет более 30. Именно поэтому сегодня на АЗК UPG в Украине продается исключительно европейское топливо высокого качества, соответствующее стандарту Евро-5.

Одним из самых важных и в то же время самых рискованных событий для национальной сети АЗК UPG в 2022 году стало приобретение собственных терминалов для перевалки горючего в Польше.

Морской терминал в городе Свиноуйсьце может принимать танкеры грузоподъемностью до 40 000 тонн и переваливать до 300 000 тонн в месяц. Речной терминал в Щецине, в свою очередь, может переваливать до 250 000 тонн нефтепродуктов в месяц с возможностью увеличить этот показатель до 450 000 тонн.

Европейские терминалы для горючего помогли усилить и без того сильнейшую сторону UPG, 1 логистику. Сегодня компания владеет одним из крупнейших автопарков в Украине (около 450 бензовозов) и имеет собственные железнодорожные вагоны европейского образца.

Несмотря на все вызовы, в 2022 году сеть UPG уплатила более 3,5 млрд грн налогов в госбюджет. В настоящее время сеть насчитывает около 4000 сотрудников и более 80 АЗК в 19 областях Украины. Некоторые из них 1 в Днепрорудном, Приморске и Родах Запорожской области 1 ждут ВСУ, чтобы продолжить работать на благо государства и украинцев.

По случаю 20-летнего юбилея UPG передает защитникам Украины 20 внедорожников Mitsubishi L200 и угощает в этот день всех военных и работников экстренных служб страны бесплатным горячим напитком в фирменных кафе VIVO cafe своих АЗК.

Фото: АЗК UPG. Авто ВСУ

В итоге

После перезапуска в 2022 году, национальная сеть UPG расширяется и закрепляется на уровне ведущих АЗК Украины. Представители компании постоянно заботятся о комплексном подходе к сервису наивысшего качества на всех АЗК, учитывая комфорт клиентов и нетипичное для Украины сочетание кафе ресторанного типа вместе с автозаправочными комплексами.

В течение тяжелой зимы 2022−23 АЗК UPG работали в самых сложных условиях, без должной связи и электроснабжения. Тем не менее, сеть всегда предлагала клиентам топливо высочайшего качества, включая арктический дизель, бензин upg100 и upg95 с октановым числом не менее 97 единиц, а также самые вкусные горячие блюда и кофе.

Благодаря новой логистической инфраструктуре, UPG смогла наладить стабильную и независимую сеть поставок топлива в Украину. О стабильности украинского топливного сектора напоминает и понижение цен на стелах украинских АЗК. Хотя стоимость горючего в сети UPG также находится вне конкуренции даже в этом аспекте.

Фото: Пресофис АЗК UPG

С первых дней полномасштабного вторжения UPG направляет средства на укрепление обороны и восстановление страны, помощь ВСУ и местным общинам, пострадавшим от боевых действий или оккупации. За предыдущий год Национальная сеть АЗК UPG предоставила помощь защитникам Украины и пострадавшим от войны на общую сумму более 150 млн грн. Разным формированиям ВСУ было передано 75 внедорожников Mitsubishi L200 вместе с 650 000 литрами горючего. Среди прочей помощи квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, генераторы, солнечные батареи, зимняя одежда, компьютерная техника, продукты питания и разнообразное военное снаряжение.

Предстоит еще много работы и поддержки украинских защитников в решающих битвах. Именно поэтому лучшим способом отметить свой 20-летний юбилей для сети UPG является ежедневная упорная работа на благо Украины и украинцев.

Вместе — к победе!